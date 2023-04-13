台中清水眷村文化園區今年首檔主題展「眷村說明書－她的某個日常」，即日起至6月30日登場，展覽規畫「自給自足菜園」、「家的後勤補給」、「料理魔法」、「開源 節流術」、「我與媽媽的祕密日記」5個展區，帶領民眾穿越時空，回到一位眷村女性某個日常生活；藉由日常食衣住行堆疊，體驗眷村女性獨立、忙碌又滿足的一天。

台中市港區藝術中心說，過往談論眷村，往往著重於時代記憶或男性保家衛國的貢獻及犧牲，但眷村的日常生活，往往由女性扮演重要角色，女性作為生活支柱身兼多職，善用資源維持家計，用一股安靜有力的能量形塑眷村特有的文化風采，值得細細品味。

現場以趣味的觸覺體驗，邀請民眾猜猜舊時的眷村用品。（港區藝術中心提供）

今年清水眷村文化園區特別以「眷村說明書」為主題規畫一系列特展，邀請民眾一同開箱眷村文化，以簡單明瞭的 說明書模式，一步一步來解構、認識眷村文化的不同樣貌。

民眾可在「家的後勤補給」，以驚喜箱趣味觸覺猜猜舊時的眷村用品。（港區藝術中心提供）

港區藝術中心指出，展區包括「自給自足菜園」呈現眷村庭院的日常風景；「家的後勤補給」 以趣味的觸覺體驗猜猜舊時的眷村用品；「料理魔法」將眷村常見的滷味食材巨大化， 打造拍照打卡景點；「開源節流術」讓觀展民眾共創手作；最後民眾還可在觀展後到 「我與媽媽的祕密日記」展區，坐下來好好寫一封信，傳遞平常未能表達的情感與想法。

港區藝術中心強調，「眷村說明書─她的某個日常」展出期間，每週日舉辦限定套裝行程，包含展間導覽與手作體驗，歡迎民眾報名參加；此外，觀展完畢填寫回饋問卷或學習單，還可至園區服務中心兌換限量文創小禮。