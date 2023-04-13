澎湃新聞13日報導，浙江杭州市商務局12日發布，綜合各地統計局2022年統計數據，杭州以人均年消費4萬6440元（人民幣，下同）位居中國人均消費十強城市首位。

澎湃新聞報導，13日從杭州市商務局瞭解到，根據各地統計局公開數據，2022年，杭州人均消費超過上海市（4萬6045元）、深圳市（4萬4793元）、廣州市（4萬4036元）。在前十強中，還包括寧波（4萬2977元）、溫州（4萬2809元），浙江共有3個城市上榜。

據杭州統計局3月發布的國民經濟和社會發展統計公報，2022年杭州市全體居民人均可支配收入7萬0281元，比上年增長3.8％，扣除價格因素實際增長1.4％；人均生活消費支出4萬6440元，比上年增長4.1％。

「商超百貨客流如潮，餐飲酒店會展全面復甦，旅遊文化演出人氣歸來——杭州消費潛力正加速釋放。」杭州市商務局官方微信公眾號評價上述數據稱。

今年初，「浙江人1年花18億買香奈兒」話題登上微博熱搜，成為浙江、杭州消費能力的一個側面體現。據浙江當地媒體《錢江晚報》報導，杭州大廈香奈兒精品店去年銷售額達到18億元。該店作為浙江唯一的香奈兒門店，店門前常常排起長隊。

澎湃新聞報導，從杭州市商務局瞭解到，今年第一季，杭州市共開展365場促消費活動，活動成交額42.3億元，帶動客流量565.8萬人次。

數據顯示，1-2月，杭州桐廬、富陽、淳安、建德等出遊熱門區縣的社會消費品零售總額均呈兩位數增長。同期，杭州限額以上餐飲企業銷售額同比增幅約10％，尤其是景區餐飲快速反彈，樓外樓、味莊銷售額分別增長230％、32.5％。線上消費同樣活躍，杭州市1-2月實現網路零售額1146.1億元，同比增長6.6％，占浙江全省39.7％。