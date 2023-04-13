羅比尼在接受「雅虎財經」（Yahoo Finance）訪問時表示：「最壞的情況還未到來」。在矽谷銀行「驚天一倒」之後，銀行業並非安然無恙。

矽谷銀行創下了自華盛頓互惠銀行（Washington Mutual）崩坍以來美國最大的銀行倒閉事件。

羅比尼表示，更令人不安的可能是，這將給整體美國經濟帶來更大的問題。目前的情況將加劇「信貸緊縮」，因為更多的審查和避險的環境將導致貸款更難以取得。信貸緊縮將使美國經濟在今年晚些時候陷入衰退。

他並表示，甚至在銀行業陷入動盪之前，聯準會就已經面臨著在維持價格穩定和維持經濟增長之間取得平衡的兩難抉選。現在看起來更像是一個「三難困境」（trilemma），「央行們已經掉入陷阱」。

聯準會在周三發布的3月會議紀要中表示，有幾位決策官員對於地區銀行的流動性危機感到擔憂，同時也警告銀行業的壓力可能導致美國經濟在今年晚些時候陷入溫和衰退（mild recession），並在之後兩年內復甦。這是自一年前開始升息以來，聯準會第一次釋出如此露骨的警告。

該會議紀要指出，兩家美國地區銀行接連倒閉使部分央行決策官員對於3月應該升息多少的看法出現動搖，甚至曾考慮放棄一次升息。最終該美國央行在3月會議決定升息25個基點，部分官員表示，如果沒有爆發銀行倒閉事件，他們原本認為應該升息50個基點。

儘管經濟前景低迷，但由於目前美國通膨仍然偏高且就業市場仍然緊俏，因此決策官員暗示5月可能再次升息。

Quadratic Capital Management創辦人在周三發布的報告中表示，聯準會3月會議紀要的重點，就是該央行預期美國將在2023年底陷入溫和衰退，以及「軟著陸之門」似乎正在快速關上。