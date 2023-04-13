因應物價飛漲，新竹市府日前宣布，每年幫學生營養午餐加菜5000萬元，調整後每學期餐費增加約500元，民進黨新竹市議會黨團呼籲，市府應全額補助。對此，市府回應，營養午餐若全額由市府補助，每年預算將從3億增至4億元，但須兼顧財政紀律與政策永續，不得不慎，也承諾會朝對家長、孩童有利方向進行。

市府表示，自2006起實施國中小學生午餐補助政策屬「非法定社福項目」，實施迄今已累計支出近50億元，2016年起每學期向家長收取860元費用，並非全面免費。

市府也說明，營養午餐政策為持續性政府補助項目，如果全額由市府補助，每年約需再增加1億，預算將由3億增加到4億元，如果財政允許，這是未來可以再研擬的方向，市府須兼顧財政紀律與政策永續，所以不得不慎。

市府指出，原則上一定會朝向對家長孩童最有利的方向來進行，本年度追加2100萬預算來補貼營養午餐，就是遵照這個原則，希望讓家長負擔減輕、孩子又吃得好、吃得健康。

針對營養午餐提升及補助計畫，市府也說明，今年特別舉辦了多次會議，如全市家長代表座談會、家長會長代表座談會，以及全市校長座談會。過程中，市府也收集了許多議員提出的寶貴意見，也澄清有傳言誤指營養午餐政策沒有經過徵詢，這完全是錯誤訊息。

此外，在許多座談會的徵詢過程中，家長代表都有提案表示，從2016年現在，因為通貨膨脹、物價上漲，孩子們的營養午餐食材相對被犧牲，有些家長甚至在座談會上拿出營養午餐照片，認為現行營養午餐提供給孩子的基本營養，包含蔬菜水果等並不是相當均衡，甚至肉品也只能吃到碎肉，而沒有辦法吃到比較完整的肉塊。

在此共識下，市府的營養午餐提升及補助計畫，朝「你（家長）一點，我（市府）多點，讓孩子吃得更好點」方向調整，今年特別追加2100萬預算補助下半年營養午餐經費，明年之後每年度增加5000萬元，大幅補助學童營養午餐。