響應環保永續，從減少手中飲料的環境負擔做起！台灣麥當勞於4月22日世界地球日前夕，再次邀請消費者「環保一杯起」，除持續鼓勵消費者「自備飲料杯省5元」，4月14日起至5月31日，更攜手可口可樂公司推出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂喝一杯」活動，消費者凡於指定麥當勞餐廳借用循環杯買飲料，還杯後就能免費獲得中杯可樂兌換券。

出門臨時想喝飲料，卻忘了自備環保杯，怎麼辦？利用「循環（外借）杯」，減少使用一次性飲料杯是個好選擇！台灣麥當勞響應環保署法規，目前全台有20間餐廳，與在地社會企業「好盒器」合作，提供於櫃檯免費借用「循環（外借）杯」服務。「好盒器」成立於2016年，目前全台已有超過262個借還據點，消費者「甲地借、乙地還」更方便。

而為邀請更多消費者體驗「循環（外借）杯」服務，台灣麥當勞自4月14日起至5月31日，更與長期合作夥伴可口可樂公司合作，攜手推出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂喝一杯」活動，消費者凡於活動期間，至提供循環杯租借服務的麥當勞餐廳借杯購買飲料，並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得中杯可樂兌換券一張。

台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，台灣麥當勞長期關注環保及生態永續議題，並持續透過負責任的採購、包裝優化、落實回收、建立環保文化，減少餐食包裝對環境的影響。林麗文表示，麥當勞與可口可樂攜手合作，鼓勵消費者使用循環（外借）杯，一起為環保永續盡一份心力。

可口可樂台灣總經理陳正峰表示，可口可樂公司為逐步實踐永續願景，不斷探索新的包裝技術與設計，期望降低產品對環境的影響，同時也希望透過與夥伴合作，增加可重複使用的包裝，降低一次性包材的使用。此次與麥當勞合作，是雙方共同實現永續目標的一大步，希望未來雙方能持續合作，以更多作為一起邁向World Without Waste的願景。」