台中地檢署檢察長郭永發閱讀一本瑪利亞福利基金會創辦人莊宏達醫生的新書「每一天都是愛的練習」後，深受感動，社福單位在政府補助有限情況下，為讓社會大眾感受司法有溫度，結合緩起訴處分金補助之公益團體，於4月1日至5月14日於中市東區帝國製糖廠舉行「讓愛無限」展銷活動 。

台中地檢署表示，活動前由主任檢察官洪國朝與觀護人逐一與各個基金會進行雙向交流，並構思各基金會都有許多質量俱佳的商品，例如精美花束、襪子、帆布包、咖啡、 徽章 、魚精等，讓更多人有機會認識及增加公益團體銷售管道。

台中地檢署指出，緩起訴制度目的在使司法資源有效運用，讓誤觸法網、有心悔悟的刑案被告，如酒駕者有改過自新的機會，並將他們繳交的金額分配給照顧身心障礙兒童的瑪利亞基金會、自閉症兒童的肯納基金會、受暴婦女的勵馨基金會、 愛滋、藥癮的露德協會、女性戒毒的更生團契、老人送餐服務的好牧人協會等。