歐系外資表示，譜瑞-KY第一季營收為30億元、季減少約1%，達陣財測偏高標，主要是因為來自於通路的急單需求帶動。以目前經銷商和ODM來說，預計在客戶恢復元器件採購下，譜瑞-KY第二季庫存將會下降，並在第三季末進一步向更健康的水平發展，且隨著庫存問題逐漸解決，對毛利率的影響也會消退，微調譜瑞-KY第二季營收季減少19%(先前估17%)、毛利率落在44.1%，且有鑑於外匯預估的更新，估計譜瑞-KY的2023年營收將年減少21%(先前估19%)。

歐系外資表示，除了高速傳輸接口周期性更新，更看好NB向USB4的轉移是譜瑞-KY未來幾年一個關鍵的收入，估計從USB3.0/3.1/3.2到USB4可為每台設備增加約3~4美元的重定時器內容，相信這可以有意義的彌補PC設備出貨量不足，USB4在所有主要行動CPU平台上的支持下，也可能會觸發更廣泛的採用。譜瑞-KY的USB4重定時器服務可用於非英特爾陣營(包括AMD、ARM架構和Chromebook)。

歐系外資表示，現階段正在調整對PCIe重新定時器SAM(市場評估規模)的預測，預計市場將在2024年更有意義的回升，故維持譜瑞-KY買入評級，目標價1290元，並將2023年每股收益下調7%，主要是基於更高的運營支出假設。