季初暫居西區龍頭不短時間的鵜鶘，可惜後繼無力落入附加賽當中，13日主場迎戰年輕帶勁的雷霆，兩隊一路糾纏到末節，沒想到經驗豐富的鵜鶘雙星，在關鍵時刻把握性不足，雷霆小將頂住壓力，穩健的罰球讓鵜鶘望塵莫及，雷霆最終以123比118拿下比賽，也粉碎鵜鶘季後賽希望，這也是本季附加賽首輪第3度演出下剋上戲碼。

拚本季尾聲復出的狀元郎錫安威廉森（Zion Williamson），還是無法在附加賽回歸，首節鵜鶘陷入苦戰，雷霆後衛托特（Luguentz Dort）獨拿14分，率球隊取得3分領先，次節局勢翻轉，輪到鵜鶘莫菲（Trey Murphy）大爆發，單節轟下15分，英格拉姆（Brandon Ingram）、瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）加入得分行列，半場結束鵜鶘反倒以63比57逆轉超前。

第三節雷霆再度換人帶隊，陣中得分王亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）遠投近切砍下17分，末節麥科倫（C.J. McCollum）、英格拉姆展現巨星價值，逐漸收復失土，不過雷霆在比賽剩下28.3秒，亞歷山大的歐洲步上籃取得1分領先，此後鵜鶘採取犯規凍結時間，雷霆小將也展現抗壓性，8罰全都命中，鵜鶘在危機關頭靠著英格拉姆大號三分球，將差距追近至1分，只是最後2.8秒時一次邊線發球失誤，也葬送了鵜鶘季後賽希望。

亞歷山大拿下兩隊最高的32分，吉迪（Josh Giddey）31分、10助攻及9籃板準大三元數據，托特27分、5籃板，3人都有極其出色發揮，儼然成為雷霆的新三少。英格拉姆30分、6籃板及7助攻，另一得分手麥科倫手感冷冰冰，命中率不及3成5，只拿下14分，雷霆最終順利在客場淘汰鵜鶘，將與灰狼爭取西區老八席次。