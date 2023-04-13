台灣大腸癌罹患人數已連續15年蟬聯罹癌人數第一名，花蓮有一位67歲長輩很幸運，因咳嗽到花蓮慈濟醫院看診，經大廳服務人員主動關心並告知有免費糞便潛血篩檢服務，結果為陽性，進一步大腸鏡檢查，腸內有管狀腺瘤息肉與約3公分扁平腫瘤，即住院開刀切除管狀腺瘤，扁平腫瘤則另以大腸鏡黏膜下剝離術治療。切除病灶。

花蓮慈院肝膽腸胃科主治醫師洪睿勝說，早期發現早期治療，大腸癌治癒率可達9成以上的關鍵；50到74歲民眾可把握國健署提供每兩年一次免費糞便潛血篩檢，實施至今已有效降低44％因大腸癌產生的死亡風險。

洪勝睿醫師發現腸內有盲腸管狀腺瘤息肉，隨即切除。（慈濟醫院提供）

洪睿勝指出，大腸癌糞便潛血篩檢，10-20％發現是陽性，陽性者一半以上會發現息肉，可進一步進行大腸鏡檢查；若內視鏡醫師發現腺瘤性息肉，會依照其位置及大小選擇使用切片鉗夾除或息切環切除，而超過2公分無莖型的息肉可用內視鏡黏膜切除術(EMR)切除。

他說，甚至是經內視鏡醫師評估為早期癌病灶者，有機會藉由內視鏡黏膜下剝離術(ESD)來進行完整病灶切除(自費)，再依據病理分析切面，判斷是否達到完全切除還是需要後續完整外科手術或進行化療、電療等追加治療。

洪睿勝醫師說，大腸癌可能以數種症狀來表現，如排便習慣出現變化、排便排不乾淨、無規則性腹痛，甚至便中帶有血、黏液，及不明原因貧血、體重減輕等，都有可能需要排除大腸癌的存在與否。

洪醫師也提醒有大腸癌家族史的民眾應提早自40歲開始接受大腸鏡檢查及後續每年篩檢；另外，曾發現3顆以上大腸腺瘤，個人或家族有息肉症或大腸癌病史者，也建議每年應定期檢查追蹤。

洪睿勝表示，大腸癌是典型與不良生活習慣相關的癌症，平時較少吃青菜蔬果、愛吃紅肉、肥胖（身體指數BMI＞27）、代謝症候群、不愛運動、有吸菸習慣的人，罹患大腸癌風險均高於一般人，應與醫師討論規劃定期篩檢。