55歲奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）驚傳緊急送醫，情況危急到他一度病危，所幸的是，據他的女兒最發文透露最新狀況，證實父親生病消息，表示；「父親得到很好的照顧，目前狀況已經有所好轉。」不過尚未透露病因。

據外媒《TMZ》報導，傑米福克斯周二早上發生醫療急症被送往醫院，一度傳出病危通知，此事一出嚇壞不少網友，紛紛為他祈禱集氣。對此，傑米福克斯的女兒科琳娜（Corinne Foxx）稍早透過IG發出聲明，證實父親因為併發症送醫，但已經得到良好的照顧，正在康復中。不過，她並未透露是何種併發症。此外，科琳娜感激粉絲們加油打氣，「我們知道他是多麼受人愛戴，並感激您的祈禱。」，並請求外界給予家人隱私空間。

事實上，傑米福克斯最近忙於與知名女星卡麥蓉·狄亞（Cameron Diaz）於亞特蘭大拍攝新作《Back in Action》(暫譯：重返行動)，病發前一日他還被拍到在片場進行拍攝工作，豈料卻傳出緊急送醫的噩耗，目前尚未得知他回劇組的時間點。

傑米福克斯現年55歲，影歌雙棲，曾獲得葛萊美獎和奧斯卡、金球獎雙料影帝，曾演出《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》、《超能計畫》、《玩命再劫》、《蜘蛛人：無家日》等夯片，是不少觀眾熟悉的面孔。