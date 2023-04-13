公共廁所的女廁常大排長龍，男生廁所通常較順暢。一名網友分享罕見畫面說，去南港展覽館看展，發現男廁前面超多人排隊，女廁前面卻空蕩蕩，引起網友熱烈討論，不少人推測展覽是成人展或是動漫展，但其實大家都猜錯了，如今在南港展覽館舉行的是車展。

一名網友今天在臉書社團《路上觀察學院》上分享，平常使用公廁的時候，都會看到女廁大排長龍，但最近去南港展覽館看一個展覽的時候，中途想上廁所卻發現，女廁前面空無一人，男廁這邊卻出現了一長串的排隊人潮。

神奇畫面引起網友討論，不少人推測這個展覽肯定是成人展或是動漫展。「成人展也是，還有一堆人會直接帶大包衛生紙進去」、「電腦展或是動漫展」、「這一定是動漫展」、「這是早餐店奶茶特展？集體烙賽大型現場」、「棒球場也比較會有這樣的情形發生」、「成功嶺的廁所改建了？」

另有網友查詢發現，如今在南港展覽館舉行的是「台北國際汽機車零配件展&台北國際車用電子展」，展覽從4月12日到4月15日，共4天。