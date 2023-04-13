近期詐騙案件層出不窮，新竹市警察局第一分局分析，今年以來，民眾最易遭詐騙手法為「假冒名人教你投資」案，上周警一分局於新竹縣市分別逮捕2名假投顧專員面交車手，攔阻新台幣300多萬元，警方也多次舉辦里長座談會宣導，盼由里長化身成「反詐先鋒」，提高里民識詐能力。

竹市警一分局分析，今年以來，民眾最容易被「假冒名人教你投資」詐騙，詐團趁民眾瀏覽網頁或影音平台時跳出假名人教投資廣告頁面，只要點選假投資網頁就會導向詐騙網站，假投資顧問會先要民眾小額入金購買老師所稱「飆股」，刻意營造大量獲利，使民眾誤信投資老師能力，進而聽從詐騙集團話術而投入更多金錢。

警方指出，有些詐騙集團甚至會要求車手假扮投資經理，前往被害人所在地面交收取大筆現金，待民眾想要出金時，卻遭詐騙集團以各種理由拖延或是封鎖，才知道原來自己已經遭到詐騙。

警一分局為為建立社區安全維護體系，落實「治安社區化」政策，特別舉辦治安座談會，邀請轄區里長、社區巡守隊隊長、社區發展協會及熱心公益里民等，會中宣導常見詐騙案類手法「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項，提高里民「識詐」能力。

警方也宣導里長化身成「反詐先鋒」透過反詐宣導，提高里民自身識詐能力，讓阻詐成為種子深入鄰里每個角落，建立友善通報網，藉由里長及巡守隊員們的協力，即時反應地方需求並告知民眾如有疑慮立即撥打110報案專線或165反詐騙專線諮詢，以達到全面識詐。

警方也藉由社區內推廣的百工百業防詐宣傳，持續提高民眾防詐意識，更持續利用臉書及結合各種活動，將防詐資訊廣為宣導，讓民眾不斷接收及更新詐騙訊息以杜絕詐騙，再搭配「堵詐、阻詐、懲詐」，降低詐騙案件發生率，並持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全，讓市民朋友安心。