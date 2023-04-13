軍事機密狂洩 震撼華府

美國軍事機密文件滿天飛，在外洩的機密中，除了暴露美國暗中監視盟友外，還揭露華府對烏克蘭抗俄前景不樂觀，引發白宮外交風暴，令華府尷尬並頭疼不已。據說在幕後狂洩這些機密，在網上群組和熟人共享敏感國安機密的，是任職於軍事基地的工作人員。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）和CNN新聞網13日報導，最近幾天讓華府天搖地動的，是個寂寞、信奉上帝，並喜歡玩槍的年輕人。據這位「深喉嚨」的朋友透露，他在Discord和大約24人有個聊天室，平常大家會討論槍枝和軍備。

不過，這位朋友說，他不會向當局透露當事人的身分或所在地。這位代號叫「OG」的小夥子在新冠疫情期間，由於備感寂寥，於是在2020年時，和大多是男人和男孩的24名同好，在Discord上組成了獲邀才能進入的俱樂部。不過，當OG去年貼出滿是奇怪縮寫和術語的訊息時，他們並沒太在意。

其中1名成員說，他們對這些用字很陌生，因此幾乎沒人去看那長篇大論。不過OG說，他知道政府隱瞞老百姓的秘密。於是這位年輕成員就仔細看了他的訊息，接下來幾個月，他又看了數以百計類似的訊息。而據OG透露，那是他從上班的「軍事基地」帶回家的。

OG說，他每天起碼有一部分時間，都會待在禁用手機或其他電子設備的安全設施內，於是他從文件上把這些機密情資抄下來。