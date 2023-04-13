嚇死人！國道1號中山高速公路北向207公里昨晚上演驚險畫面，一輛貨櫃車行駛中疑因車體故障，摩擦路面產生大量火花，讓一旁車輛駕駛驚呼不已。國道警方表示，據報處理後，該起狀況順利排除，無人傷亡。

「它的板台快斷掉了！」直擊過程的用路人拍下國道火戰車的驚險畫面，當時一輛貨櫃車行駛在中山高北向207公里外側車道，貨櫃車後方車體因不斷碰觸地面而拉出長長火花，而貨櫃車的駕駛疑已知道發生狀況，因此有打雙閃警示燈，且不久後即將車停靠到路肩。

中山高速公路昨晚驚現火戰車，一輛貨櫃車因車體故障拖行出火花。（民眾提供）

國道三隊指出，昨晚約19時30分，該隊接獲民眾報案，指中山高北向207公里路段有車輛故障停於路肩，經派遣該大隊員警及通報高速公路局中區交控中心派遣拖救車及緩撞車到場處理，於昨晚21時12分排除，無車輛起火或人員受傷。

經查，該輛貨櫃車疑似因為車體車樑斷裂，導致防捲裝置碰觸路面，因而在行駛中摩擦而產生火花。

國道三隊交通組長張弘杰表示，用路人裝載貨物請勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。