50歲林小姐3年前健檢糞便檢查即有潛血反應，經大腸鏡檢查後確診為乙狀結腸惡性腫瘤，林小姐很快地接受腫瘤切除手術，術後發現已有淋巴結轉移，經醫師及家人建議下，她接受了化療，這段期間因生活步調放慢，參與了國際競賽，並獲得不少獎項，整個療程結束後已過了1年多，病況穩定未有復發的跡象。

近年癌症始終佔據國人10大死因之首，其中大腸、直腸與肛門癌又名列10大癌症死因之第3名。

義大醫院表示，大腸直腸癌並不可怕，初期治癒率超過九成，即使是第3期也有超過7成的治癒率，但一旦轉移成為第4期，5年存活率就只剩下一成五，約有3成的病患在確診時就已經轉移。

陳致一醫師進行簡報說明。(林雅惠攝)

義大醫院指出，隨著化療藥物、標靶藥物以及放射線治療的發展，大腸直腸癌患者擁有了更好的預後，義大醫院大腸直腸癌的存活率逐年上升，尤其第2、3期患者存活率，更高於全國之平均值。

義大醫院大腸直腸外科組成了跨領域多專科團隊定期討論個案，團隊人員除了大腸直腸外科醫師，尚包含腸胃內科醫師、血液腫瘤科醫師、消化外科醫師、放射科醫師、放射腫瘤科醫師等等，如有需要也會會診中醫醫師協同治療。

另外團隊也包含專科護理師、造口護理師、臨床護理師、藥師、營養師、腫瘤個管師..等。如此多專科的合作，更能在團隊訂定的治療指引下，針對每一個案制定適合的治療策略。

團隊亦積極安排專業手術小組的學習，以達到高質量根除性手術之目標，也持續發展更進步的微創手術術式（如3D腹腔鏡、達文西手術）以及腹腔溫熱灌注化療（HIPEC），期望能擁有更多武器與末期腸癌患者同心對抗癌症。

義大醫療團隊的努力，於2021年及2022年皆得到國家品質標章暨生技獎（SNQ）的認可，隨著化療藥物、標靶藥物以及放射線治療的發展，大腸直腸癌患者擁有了更好的預後，義大醫院大腸直腸癌的存活率逐年上升，尤其第2、3期患者存活率，更高於全國之平均值。