黃豪平主持POP Radio聯播網最新節目《我的世代我作主》，每周日規劃不同主題，讓00後新世代暢所欲言！黃豪平難掩興奮，他表示對廣播一直存有嚮往，曾在10年前以學生身分主持廣播節目，「現在重新以大人的身分主持『了解新世代在想什麼』的節目」，他直言「時光不饒人」更有繞了一圈重拾初衷的感動。

首集邀請大學生分享打工經驗，原因亦各有不同，馬來僑生因為越洋念書分擔家計，也有同學因為入不敷出，必須在課業與兼職兩頭燒，還有人懷抱財富自由的理想，進行虛擬貨幣投資，各種打工經驗讓黃豪平聽了，忍不住感嘆自己大學時期如果有投資觀念，現在已經可以當老闆了。

黃豪平主持《我的世代我作主》盼新世代一起暢談心裡話。（POP Radio提供）

透過與學生的對談，黃豪平發現，現在的大學生年紀輕輕「已經做過很多了不得的事」，16日即將播出的第二集節目邀請政大韓文系三年級的昀融聊出任外交部國際青年大使的過程，她分享自己與國際學生共同舉辦論壇且推廣台灣文化的過程，聽聞這些豐富的履歷，讓黃豪平忍不住想懷疑自己到底有沒有好好當過學生。

黃豪平更向年輕族群喊話，歡迎未來掌舵手一起到節目中說出內心話！目前已結集政大、台藝大、中正、輔大、世新、淡江、逢甲、慈濟、佛光、長榮、台北大學和崑山科大等12所校園夥伴加入，期待與新世代激盪觀念的火花。