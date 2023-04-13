一名女網友表示，婚後和先生在外租屋，公婆到他們租屋處過夜，沒想到返家後竟抱怨，「為什麼不是給我們睡主臥？就算成家也要把主臥留給父母」，怒轟他們不孝順，公婆的神邏輯讓她氣炸，將其PO上網後，網友也替她抱不平，「公婆根本心理變態。」

原PO前天於《爆料公社-匿名公社》指出，跟先生剛結婚沒多久，兩人在婆家隔壁縣市租房，近日公婆到他們租屋處住一晚，事後竟跟先生抱怨「為什麼是我們睡客房？為什麼主臥沒給我們睡？就算自己成家主臥還是要留給父母，真是太不孝順了，你娶這什麼妻子？」讓她聽了傻眼。

原PO表示，最近有買房打算，她交代先生千萬不要買透天，只看3房的案件，以後兒女各一間，「才不想又一些奇奇怪怪的人，跑來當自己家。」

貼文曝光，網友也嘖嘖稱奇，「妳們才是主人，來者是客！誰來都一樣，想當主人，滾回自己家」、「奇怪欸，公婆去兒子家做客，憑什麼一定要睡主臥，這對公婆是標準巫公巫婆」、「有沒有考慮買遠一點的房子，像是需要坐4至5小時車程的房子?」、「最好不要有孝親房，真的很麻煩，就算是父母，也只是來做客，憑什麼睡主臥？這對公婆心理變態」。