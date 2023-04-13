奧地利漢學家羅致德（Otto Ladstätter，1933-2005）為歐洲德語區最早投入漢學研究的知名學者，捐贈給國家圖書館的典籍資料約6000冊，館方近日舉行其捐贈藏書特展，並邀請家屬來台參與，盼透過國內外學術交流的力量，共同推廣漢學研究，也讓台灣民眾藉此機會一覽漢學家的崛起歷程。

羅致德畢生從事現代漢語的教學與研究，重視透過旅行的探索經歷與體驗，進行語言與文化的科學研究。其學術專長包含中國邊疆民族研究，教學重點囊括近代中國、現代中文，研究上則被尊崇為以科學研究方法進行研究的先驅。

而羅致德的藏書，原存放於奧地利的阿爾特倫巴赫，經其子羅天祥（Markus Ladstätter）應允，決定將該批圖書贈予國圖典藏。其典藏包含有關中文教學與漢學研究等書籍，當中超過百年以上珍籍約 150種，年代最久遠的一本書早在1834年出版。重要漢學書刊與其他類藏書各約2500冊以上，總數量逾6000冊，數量龐大，內容十分豐富。

羅天祥與羅致德之女近日特別遠從奧地利來台，並於10日出席贈書儀式。

羅天祥表示，幾年前與谷寒松神父討論贈書國圖時，有感台灣是世界漢學研究重鎮，且國圖設置有漢學研究中心、珍藏許多漢學資源，因此與家族共同決定此一捐贈案。

羅天祥特別在贈書儀式介紹父親生平，提到羅致德涉略領域涵蓋古典中國詩詞、佛學、儒學以及17到18世紀的中國小說，其教學重點為有關近代中國、以及現代中文；研究方面則被尊崇為以科學研究方法進行研究的先驅。

國圖館長曾淑賢館長表示，感謝羅天祥以家族名義贈書國圖，更感謝家族代表羅天祥教授及其女百忙抽空遠道而來，所捐贈之6000冊圖書資料，已於2021年7月19日運抵台灣，這些珍籍由國國特藏組部門典藏，預計將予以數位化並開放讀者線上閱覽。另有約1716冊已經陳列於國圖的利瑪竇及太平洋研究室內供讀者借閱。