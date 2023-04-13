長庚紀念醫院近年積極深化新南向合作，4月2至5日，由林口長庚醫院副院長馮思中率團出訪新馬，4天行程走訪新加坡、馬來西亞新山與首都吉隆坡。此行主要成員包括顱顏中心主治醫師羅綸洲、放射腫瘤科主治醫師葉永堅，並邀請國際醫療服務組織Operation Smile（微笑行動）代表隨團，藉此協助尋找更多國際醫療援助合作可能性。

此行重點行程，首3天由長庚醫院與HMI Groups（新康集團）和Universiti Malaya（馬來亞大學）合辦醫學研討會，自2019年長庚醫院與兩家醫療機構簽訂合作備忘錄後，過去4年仍藉由線上方式維繫密切交流，此次係疫情解封後首次面對面的實體交流 。

長庚醫院表示，這2家皆為馬來西亞具有指標性的醫療機構，馬來亞大學在2022年QS世界大學排名上位居全球第65位，是馬來西亞排名最高的高等公立學府。而新康集團總部位於新加坡，於馬來西亞擁有2家醫院，過去20年為新加坡、馬來西亞和印尼病人提供醫療服務。

此行與2家醫療機構辦理醫學研討會，馮思中分享「泌尿系癌症精準醫療的現況」、葉永堅分享「透過質子治療推進癌症治療」、羅綸洲分享「唇顎裂患者的外科治療方案」，亦由國際知名醫師、中研院魏福全院士線上連線，與馬來西亞各醫療專家親身分享「打造長庚國際微整外服務、教育和研究中心」經驗，現場提問踴躍，獲馬來亞大學醫學專家熱烈回響。

訪馬第4天，長庚醫院代表前往吉隆坡，拜訪馬來西亞最大的公立醫院Hospital Kuala Lumpur（吉隆坡醫院）及由馬來西亞華人創立之Universiti Tunku Abdul Rahman（拉曼大學）。

馮思中表示，這次行程收穫豐碩，更敲定了今年11月馬來亞大學代表來台回訪長庚醫院，持續拓展雙方合作。長庚醫院自2019年始深耕馬來西亞，希望能在現有的新南向合作基礎上進一步擴展至周邊國家，進而推動台灣在東南亞國家國際醫療領域的發展。通過在臨床研究、醫學教育、遠距醫療、國際醫療轉介、國際醫療援助等領域合作，讓台灣的醫療水準和品質展現於國際舞臺上。