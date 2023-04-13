台南市長黃偉哲（前排左三）今天北上行銷台南鳳梨，新北市長侯友宜（前排右三）也到場熱情支持。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲（左三）今北上行銷台南鳳梨，新北市長侯友宜（右四）也現身支持。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南鳳梨4月步入盛產，市長黃偉哲除積極拓展外銷也戮力拓展內銷通路，今天上午與南市府農業局率山上區農會團隊、12家台南農會、25位青農北上板橋區農會，行銷優質的台農16號「甜蜜蜜」鳳梨，84噸鳳梨銷售一空，業績甜蜜蜜！

黃偉哲說，今天的台南鳳梨展售活動，短短一個上午就將運來的84噸鳳梨全數銷售一空，他特別感謝大台北地區農會以及親自蒞臨現場的新北市長侯友宜熱情支持台南鳳梨，黃偉哲表示，未來會到更多城市進行交流推廣，讓全台更多消費者能夠品嘗到台南的優質農產品，立委郭國文也蒞臨現場支持台南鳳梨。

黃偉哲除了感謝北部消費者大力相挺，也希望更多消費者都能品嘗當季最優質鮮美的台南鳳梨。他表示，幾天前，台南才封箱一個貨櫃的鳳梨果丁、果泥前往日本，讓日本消費者品嘗台南鳳梨的甜蜜滋味，今天很開心率團隊到新北市推廣台南鳳梨，也讓產地與消費地能進行很好的農業交流。

今日展售活動除了新鮮鳳梨，還有來自台南各地優質的農特產品，如台南市農會牧草麵及虱目魚酥、新市區農會毛豆系列、麻豆區農會柚花系列、官田區農會菱角系列、柳營區農會牛奶系列等農產品，從產地直送到活動現場，帶給消費者最新鮮優質的產品。

山上區農會表示，台南市政府從2019開始，每年都會帶著農會一同前往大台北地區行銷台南鳳梨，銷售成績更是一年比一年好，代表台南鳳梨品質受到消費者肯定，透過產地與消費地之間的銷售合作，不僅達到產銷平衡、提高農民收益，也讓消費者也吃得安心。