民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本周播出浩子、阿翔、籃籃、以及性感美女DJ藍星蕾到陽明山體驗導覽職人，帶觀眾享受花季盛開的陽明山。這次的職人是浩子、阿翔、籃籃，製作單位接到學校的委託，要帶領同學遊覽陽明山景點，3位主持人齊呼要叛逆，自己的路線要自己做主，拿出道具大轉盤介紹轉盤上4個景點，分別是「特色美食」、「夢幻之湖」、「與你相芋」以及「秘境溫泉」，全都是陽明山超夯景點，讓同學推派代表轉盤，轉到哪就去到哪。

首站同學轉到「特色美食」，一行人驅車前往陽明山竹子湖，儘管氣候不佳、被厚厚的雲層籠罩，卻罩不住竹子湖美麗的景色，但同學沒想到下車後映入眼簾的卻不是餐廳，而是一大片竹林，讓所有同學超困惑，籃籃跟大家介紹，這次要體驗的美食要自己採，採多少吃多少，在採之前籃籃故作神秘「詢問」大家，現場誰知道陽明山誰最有種？籃籃公布解答是陽明山「特有種」的箭筍，它特別有種，冷笑話被浩子吐槽問：「是不是跟張立東在交往，笑話冷到大家都笑不出來。」讓籃籃急紅著臉澄清說才沒有。

接著在專業職人姐弟（白惠玟、白文斌）介紹跟帶領下，眾人練習採收台灣特有種，據說有緣才能吃到的劍筍，在陰雨綿綿、氣溫只有8度的環境下，在眾人的一番努力下終於採齊箭筍。接著同學再次轉動轉盤，但轉盤停下時，卻再次落在特色美食，讓籃籃崩潰的大喊說不要，外面天氣這麼冷要去泡溫泉，不要在採箭筍了。

美女DJ藍星蕾大秀傲人上圍。（民視提供）

最後終於輪盤成功轉到秘境溫泉，全場興奮的大聲歡呼，並驅車前往秘境「夢幻牛奶湯」，沒想到浩子跟眾人說，認真泡野溪溫泉可以招桃花，並請擁有超過1千萬IG粉絲的性感學姐藍星蕾現場示範專業Pose，指導學妹如何拍出火辣的網美照，但女同學們大喊「學不來啦。」