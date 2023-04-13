全國教師會主辦SUPER教師獎甄選，苗栗縣各級學校產業工會經過評選後推薦頭份永貞國小老師葉致良、苗栗高商老師林鍾勇以及卓蘭高中國中部老師卓志賢3人參選，其中來自台北都會的葉致良，因服替代役期分發至南庄鄉東河國小服務，讓他愛上偏鄉教育工作，替代役結束後再回到東河國小擔任代課老師，帶領學生籃球隊東征北討，全力發展偏鄉國小數位教學，獲得工會全力推薦。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成指出，這次推選出的3位首獎老師，剛好為不同學習階段、職涯階段的代表，但卻有著相同對教育奉獻的熱誠與堅持，充分顯示不同世代老師熱情無限、專業領航、始終如一的特質，期許本次代表苗栗進軍全國的3位老師，能讓全國看見苗栗老師滿滿的教育能量。

葉致良與學生互動非常好，教學認真投入。（苗栗縣各級學校產業工會提供／謝明俊苗栗傳真）

來自台北的葉致良是因在服替代役期間，分配到偏遠的南庄鄉東河國小，學校學生大多是泰雅族、賽夏族原住民小朋友，在偏鄉學校的工作經驗讓他愛上教育，在替代役結束後，又回到東河國小擔任代理教師，前後長達7年之久。

葉致良是資訊科學系畢業，在校承接許多資訊業務，如資訊數位教室與教學、三星偏鄉數位閱讀計畫等等，同時也在國語文、數學、自然甚至是體育課，帶著小朋友們一起學習努力，並將資訊數位融入在各領域中，讓學生能夠擁有統整與應用的能力。他更陪著學校籃球隊及科展團隊一起南征北討，在大大小小比賽獲得許多佳績。

因為葉致良的努力，讓他成為學校與社區的重要連接管道，他將社區資源引入教室，連結部落長輩與學子共同學習，傳承與宣揚部落文化，這對1位從都市到鄉下的非原住民老師來說，這樣的熱情與付出，非常難得。

在同儕與學生眼中，葉致良就是一位熱情、活力積極貢獻的好老師，去年調整至頭份永貞國小服務後，仍有原東河國小學生跟著葉致良到新的學校就讀，葉致良持續付出對學生的關懷，並在永貞國小服務不到一年的時間，就獲得校長、同儕、家長的肯定，推薦為SUPER教師當之無愧。

苗栗高商國文老師林鍾勇以自創教學方法贏得學生愛戴。（苗栗縣各級學校產業工會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗高商國文老師林鍾勇自小即對語文詩詞有敏銳的觀察力，因而培養出對中國文學的濃厚興趣，林鍾勇對解構詩詞有自己的一套方式，並實際應用在教學上，發展出自成系統的教學方法，讓學生多所獲益。林鍾勇的教學活潑、富創意，授課結合詞曲吟唱，聲音表達豐富有趣，台風、手勢自然大方。教學過程流暢有條理，並善用科技設備與網路媒體於課堂上，觀看其上課彷彿進入一場詩詞與學習的饗宴，引領學生進入詩詞的意境與情感，讓人印象深刻。

苗栗高商國文老師林鍾勇。（苗栗縣各級學校產業工會提供／謝明俊苗栗傳真）

同儕和學生都非常肯定林鍾勇在教學方面的創意、用心與認真的態度，可以從他身上學習到堅持、熱情、認真、創意、同理心等優點。林鍾勇除致力於教學的精益求精外，也積極參與各項教育相關的計畫與活動，曾經獲得教育部教學卓越獎、推動閱讀優秀教師獎、教學創新金質獎等榮譽，並發表過許多文章在報章媒體或學術刊物上，可說是1位理論與實踐兼備的優良教師，值得作為教師楷模。

卓蘭高中國文老師熱愛折紙飛機。（苗栗縣各級學校產業工會提供／謝明俊苗栗傳真）

國立卓蘭高中國文老師卓志賢會摺的紙飛機超過1萬多種，有紀錄的紙飛機飛行紀錄是2分11秒，童心不減的卓志賢，保持著對生命的赤忱，他教導別人的，不只是如何製造一架好的紙飛機，更將唾手可得的快樂祕訣散播出去，卓志賢把飛行夢實踐在一張張紙上，擁有35年任教經驗的他，有著征服天空志向，從大學開始研究紙飛機原理與製作技巧，未來更想將專業知識傳授給更多學子。

卓蘭高中國文老師熱愛折紙飛機，希望成立紙飛機博物館。（苗栗縣各級學校產業工會提供／謝明俊苗栗傳真）

任教35年即將退休的卓志賢，目前擔任國中九年級的班導師，帶完這個班，教職生涯剛好畫上圓滿的句點，現在正積極在學校籌劃紙飛機博物館，希望退休後能回來繼續做教育志工，推廣科普教育，這是他退休前的最大心願

59歲的卓志賢曾以3D紙飛機，榮獲第5屆中小學科學創作發明展教師組首獎，他懷著一輩子的飛行夢，在卓蘭高中任教期間，除了傳授國文專業，也開設紙飛機選修課程，建立紙飛機博物館及教室，更擔任紙飛機教師社群召集人，培訓無數種子教師，對於校內外科普推廣不遺餘力。

評審認為卓志賢老師雖屆臨退休，仍保有教育初心、始終如一，面對社會大環境的改變，不斷調整自己的心態與步伐、與時俱進，熱衷於紙飛機製作對學校與社會的科普推廣有卓越的貢獻，足以作為現職教師的楷模。