南韓軍方表示，北韓今天可能發射一種使用先進固體燃料的「新型」彈道飛彈，這代表北韓遭禁的武器計畫可能出現技術突破。美國則對北韓進行「遠程彈道飛彈」試驗強烈譴責。

南韓合同參謀本部告訴法新社：「北韓似乎發射一種新型彈道飛彈，可能使用固體燃料。」

北韓所有已知的洲際彈道飛彈都是液體燃料，採用固體燃料的洲際彈道飛彈可從陸地或潛艦發射，長期以來一直列為北韓領導人金正恩願望清單中的優先項目。

這種飛彈更容易儲存和運輸，也更穩定，幾乎不需要準備時間就可發射，因此更難被搶先發現和摧毀。

美國對北韓進行白宮所說的「遠程彈道飛彈」試驗予以「強烈譴責」，並指控平壤煽動區域緊張局勢。

美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）發聲明表示，「總統（拜登）和他的國家安全團隊正在與我們的盟邦密切合作，評估局勢」，並補充說這次發射「公然違反聯合國安全理事會（UN Security Council）多項決議…有可能破壞該地區的安全局勢」。

華森說：「外交大門並未關閉。美國將採取一切必要措施，確保美國本土以及韓國和日本盟邦的安全。」

日本防衛省上午7時26分宣布，北韓可能發射彈道飛彈。之後，日本政府以北海道周邊為對象緊急發布全國瞬時警報系統（J-Alert）時指出，北韓可能發射彈道飛彈，呼籲民眾避難，躲在堅固的建築物或地下室。

但是上午8時16分，日本政府透過緊急情報網路系統（Em-Net）訂正指出，「今天上午7時55分發出的J- Alert、7時56分的Em-Net消息，通知北韓發射的彈道飛彈中，有一枚可能落在北海道周邊，但之後確認情報後得知，彈道飛彈沒有落在北海道及其周邊的可能性」。