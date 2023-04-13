民進黨主席賴清德昨獲提名角逐2024總統，國民黨徵召人選愈趨明朗，就待適當時機宣布，而國民黨秘書長黃健庭今參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會時直言，目前黨內態勢已經非常明顯，「就是侯友宜」，且侯友宜也算已經表態了，而且實力最強。

黃健庭表示，對於大家關心總統提名的人選，國民黨主席朱立倫昨天講得非常清楚，提名是有步驟的，國民黨中央第一階段要先整合黨內，目前國民黨內態勢非常明顯，「就是侯友宜市長了」，且基本上，侯友宜已經算是表態，實力也最堅強，有把握打贏選戰。

黃健庭指出，但光靠國民黨本身沒辦法有把握打贏這場選戰，因此第二階段是要整合泛藍陣營，鴻海創辦人郭台銘就是泛藍陣營，郭、侯各自都在努力，至於朱立倫以總教練自居，總教練不會只安排先發投手，而是會安排好一個完整的陣容來全力拚勝。

黃健庭強調，國民黨的第三個階段就是爭取非綠陣營的支持，國民黨會持續來努力，但最不需要「非誰不可」的這種說法，這會分化團結，朱立倫已經多次表達無私無我，明確表態不選， 所以國民黨大家一定要團結一致，才能更有力量。

黃健庭也提及，明年立委選舉目標就是國會過半，但目前國民黨距離過半目標仍有一段路要走，尤其艱困選區推人困難，未來會號召更多有志之士，或整合非綠陣營。