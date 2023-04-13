市場預估，美國聯準會（Fed）升息循環即將於今年中暫停，對於股票市場正是預期利多走升，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲13日表示，受益美國利率見頂和美元回軟，匯豐銀行預期未來六個月亞洲股市表現將優於成熟市場，受益於中國大陸經濟復甦，中國大陸展開新一輪由疫後消費復甦帶動的成長週期，需求回升將逐步改善亞洲科技週期。

范卓雲分析，全球電子產品週期和盈利預測接近觸底，預計全球半導體和亞洲科技硬體行業將在今年下半年逐步復甦，因此匯豐對台灣股票和亞洲科技行業持中性配置，相較上側重記憶體晶片和智能電話的韓國半導體企業，復甦步伐可能較台灣科技同業緩慢，因此維持韓國股票偏低配置觀點。

范卓雲強調，今年第一季有看到台灣科技業針對企業盈利強力下修，台灣製造業採購經理人指數PMI前3月也仍在向下趨勢，多數台股電子業別企業重視庫存整理等問題，這些積極動作對匯豐來看是持肯定的看法，展現台灣科技硬體業的韌性強，因此上調對台股的配置至「中性」。

匯豐銀行13日舉行2023年第二季投資展望說明會。匯豐銀行指出，展望第二季投資前景，匯豐預期成熟經濟體在信貸環境縮緊下成長持續放緩，有助通膨壓力降溫，預計美國聯準會將於今年6月結束升息週期，並於2024年第二季開始降息，利率即將見頂將支撐全球債券市場表現。