民進黨已於昨（12）日正式提名副總統賴清德參選2024，但國民黨人選至今仍未明朗。對此，國民黨前立委林郁方12日立即呼籲，國民黨別再拖，趕快把提名規則說清楚，否則目前最被看好參選的新北市長侯友宜，聲勢恐會「變成竭」，到了那時就救不活了。

朱立倫昨雖喊出黨內有共識「準備好了」，適當時機會公布徵召人選，但有人仍擔心。林郁方昨在中視政論節目《庶民大頭家》就認為，這可能是朱有錦囊妙計、想把時間拖一拖，等到出現更好的人選。

但林郁方直言，沒有政治人物是挨得住打的，政黨應該要保護並支持黨籍候選人，而不是把他推到前線去挨打，「有些東西可以拖，有些則不行」。

林郁方接著說，「一鼓作氣，再而衰、三而竭」，侯友宜一鼓作氣最先出來，所以他最初的民調很高，現在的聲勢則已經有點衰，再拖下去就會變成竭，到了那時就救不活了。因此林郁方呼籲，黨中央要趕快做個決定、把提名規則說清楚，再繼續拖拖拉拉，年輕人會看不下去，「你看一部電影，新娘早該上花轎，結果播了兩個小時她還在繡房裡面，跟媽媽哭哭啼啼的」。