一段感情中，每個人都希望雙方感情能夠忠誠，但是當遭到戀人的背叛時，有些人會選擇果斷離開，有些人卻能夠因為愛或其他理由選擇原諒對方繼續發展下去，《小鐵星座》運勢專欄分享被劈腿會選擇原諒的前3名星座，依序是雙魚座、處女座、天蠍座因愛著對方，所以會幫對方找尋千百種理由，來說服自己原諒對方。

▍第3名：天蠍座

天蠍座總是給人一副敢愛敢恨的模樣，但事實上對愛情很恐懼，害怕面對情人的背叛和出軌，所以痛恨這種事情的發生，不過他們也不是不通情理，通常面對外遇情況，會讓對方有解釋的機會，對於情人初犯的結論，最後往往是會選擇原諒對方，主要原因是他們很會說服自己，認為人非聖賢，總會有犯錯的時候。

▍第2名：處女座

優柔寡斷的處女座，面對情人無情背叛的狀況下，雖然最後會選擇原諒，但心中會非常在意對方是否還愛著他們，而且也變得容易胡思亂想，時時刻刻都在回想對方背叛他們的模樣，不僅把自己搞得精神錯亂，最後連家人都會受到影響。

▍第1名：雙魚座

雙魚座對待感情非常專一，一旦愛上就會包容對方的全部，甚至情人做出背叛他們的事情也都會默默接受，感性大於理性的他們，即使知道對方在搞外遇，不僅會睜一隻眼閉一隻眼，還會替對方找各種理由，更願意感情世界三人行，事實已擺在眼前了，他們仍然可以自欺欺人，只能說他們看待愛情的力量實在太偉大。