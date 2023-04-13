推進中國式現代化 習近平：有目標、有規劃、有戰略 14:042023/04/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共總書記習近平12日在廣州考察時表示，中國式現代化立足中國實際，有目標、有規劃、有戰略。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社報導，12日下午正在廣州考察的中共總書記習近平來到廣汽研究院調研，與科研人員、企業家、職工、外資企業代表等進行交流。 習近平指出，中國式現代化與西方現代化有本質不同，西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路我們不能走也走不通。中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，將一步一個腳印扎扎實實向前推進。 #中國大陸 #中國式現代化 #習近平 #現代化 #廣東 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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