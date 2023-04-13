據新華社報導，12日下午正在廣州考察的中共總書記習近平來到廣汽研究院調研，與科研人員、企業家、職工、外資企業代表等進行交流。

習近平指出，中國式現代化與西方現代化有本質不同，西方現代化那種兩極分化、掠奪別國等道路我們不能走也走不通。中國式現代化立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略，將一步一個腳印扎扎實實向前推進。