主計處11日公布3月消費者物價指數（CPI），年增率為2.35％，外食費、水果、肉類、蛋類、房租、家庭用品及個人照顧服務費價格上漲，雞蛋漲勢擴大，北市每台斤為90元，豬肉每公斤也可能要飆破百元，外界都將矛頭指向行政院農委會主委陳吉仲，另餐飲店也傳出陣陣漲聲。對此，入口網站《Yahoo》昨（12）日發起網路民調，一窺外食族的想法。

截至13日中午12點40分為止，該投票針對「外食費年增率連21個月上漲，你受到的影響大嗎？」提出數個問題，總計已有超過3700人參與。在「你認為哪些外食漲得最凶？」的題目，由大到小，認為「全部都漲的很兇」的民眾最多，占54.4%、其次為「早餐」23.4%、「西式餐點（速食、披薩、義大利麵等）」20.3%、「小吃」17.7%、「火鍋」15.9%、「甜點」12.8%、「飲料」8.5%；「不知道/沒意見」6.1%、「以上都沒漲太多」1.4%、「其他」1.0%。

至於在民眾外食頻率上，有35.1%的民眾表示「天天都外食」、16.5%的人則稱「一周五到六天」、「一周三到四天」的網友也有17.1%、「一周一到兩天」的參與者則有18.4%、「幾乎不外食」的人僅僅只有7.3%、剩下5.6%為「不知道／沒意見」。從上述數據可以看到，台灣民眾外食的情況非常常見。

另在「外食費上漲，會提高你的自煮頻率嗎？」有23.6%的民眾表示「一定會」、33.6%的網友則抱持「可能會」的態度、認為「不太會」的人有23.1%、覺得「完全不會」的參與者僅僅只有10.4%、剩下「不知道/沒意見」占9.3%。也就是說，「一定會」與「可能會」相加後，有57.2%的民眾因受到物價上漲影響，改變外食習慣。