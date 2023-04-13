再過三個星期，英國即將舉行國王查爾斯三世的加冕大典，外界好奇哈利與梅根夫婦是否會出席。12日王室公布了最新消息，確定哈利將單獨赴會。王室消息人士透露，查爾斯對這個決定感到既開心又失望。

根據《每日郵報》報導，在查爾斯眼中，哈利始終是他的「寶貝兒子」（darling boy），知道哈利即將出席加冕典禮，讓他感到非常開心。

同時查爾斯也對無法與梅根和一對孫兒女見面，感到非常失望，但表示「能理解這個情況」。加冕典禮當天（5月6日）恰好也是哈利與梅根長子亞契的4歲生日，據傳哈利出席加冕典禮後就會立刻趕回加州，不會隨家人返回白金漢宮或參與其他慶祝活動。

這也將是哈利出版備受爭議的回憶錄《備胎》之後，首次和父親及哥哥公開碰面。他在書中描述了與威廉的肢體衝突，也毫不留情地批評繼母卡蜜拉。