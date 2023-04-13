再過三個星期，英國即將舉行國王查爾斯三世的加冕大典，外界好奇哈利與梅根夫婦是否會出席。12日王室公布了最新消息，確定哈利將單獨赴會。王室消息人士透露，查爾斯對這個決定感到既開心又失望。
根據《每日郵報》報導，在查爾斯眼中，哈利始終是他的「寶貝兒子」（darling boy），知道哈利即將出席加冕典禮，讓他感到非常開心。
同時查爾斯也對無法與梅根和一對孫兒女見面，感到非常失望，但表示「能理解這個情況」。加冕典禮當天（5月6日）恰好也是哈利與梅根長子亞契的4歲生日，據傳哈利出席加冕典禮後就會立刻趕回加州，不會隨家人返回白金漢宮或參與其他慶祝活動。
這也將是哈利出版備受爭議的回憶錄《備胎》之後，首次和父親及哥哥公開碰面。他在書中描述了與威廉的肢體衝突，也毫不留情地批評繼母卡蜜拉。
文章來源：King Charles 'very disappointed' that he won't get to see Meghan Markle or his grandchildren at his Coronation but is 'happy' his 'darling boy' Prince Harry is jetting over from California to attend
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