前美國總統川普今天對前私人律師、封口費案中間人柯恩（Michael Cohen）提起訴訟。柯恩可能成為川普這起刑事案件的重要證人。

法新社報導，川普在佛羅里達州的聯邦地區法院提起訴訟，要求柯恩賠償5億美元，原因是他涉嫌違反律師和委託人的保密協議。

柯恩是在大陪審團面前作證的證人之一，大陪審團後來起訴川普，使川普成為第一位面臨刑事指控的前任或現任美國總統。

川普因向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費，被控34項偽造商業記錄的重罪。

柯恩說，他安排13萬美元（約新台幣400萬元）的「封口費」給丹尼爾斯，換取她閉口不談2006年那次幽會。

4月4日，川普在曼哈頓法院對這些指控不認罪。

川普在訴狀中控告柯恩「散布關於他的謊言」，並聲稱「名譽嚴重受損」。

川普尋求陪審團審理，索取超過5億美元的補償性和懲罰性損害賠償。

如果曼哈頓法院針對川普的刑事案件開庭審理，現年56歲的柯恩預料將成為控方重要證人。