「日經亞洲」今天報導，隨著蘋果公司（Apple Inc）持續將製造業足跡擴及中國以外地區，這家科技業巨擘正與供應商洽談在泰國製造旗下筆記型電腦MacBook的相關事宜。

直接涉及與蘋果洽談的3家供應商消息人士告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），參與這些洽商的業者在泰國原本就擁有為其他客戶代工的製造廠房，正在討論可能替MacBook組裝及生產元件和模組。

蘋果公司並未立即回應路透的置評請求。

蘋果和其關鍵供應商一直在將生產線移出中國，試圖避免讓生意蒙受與日俱增的美中貿易摩擦所產生的潛在衝擊。

消息人士告訴「日經亞洲」，蘋果一年多來也已在泰國大量生產Apple Watch，進一步凸顯泰國甚至東南亞地區作為中國以外生產基地的替代選項，具有愈來愈重要的地位。

「日經亞洲」稍早報導，蘋果公司計劃今年上半年開始在越南量產MacBook，是這款旗艦產品首度在中國以外地方生產。

鑑於蘋果和其供應商已花了數十年在中國建立龐大供應鏈，將生產線移出中國並非易事。蘋果執行長庫克（Tim Cook）上個月進行3年來首趟訪中之旅時，肯定蘋果與中國之間的「共生關係」。