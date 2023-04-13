骨質疏鬆症是一種沈默的疾病，大多沒有明顯的症狀，因此還有「隱形殺手」稱號。高雄市立小港醫院骨科主任盧政昌提及，有2類族群要特別注意，平時可多補充高鈣食物，若是常有疲勞、痠痛，甚至輕微跌倒就骨折，都是警訊，要盡快就醫檢查。

高雄市立小港醫院骨科主任盧政昌說，骨質疏鬆症是因為骨骼中的鈣質大量流失，造成多孔、脆弱的骨骼，而且容易骨折的一種疾病。骨質疏鬆症的過程，初期並沒有明顯症狀，一旦發生跌倒受傷，已經是很嚴重的階段，因此骨質疏鬆症還有「隱形殺手」稱號。

盧政昌提到，其中以2族群要特別注意，首先就是老年人，老化腸胃對鈣質吸收不佳，骨頭生成比流失少，尤其是在急診收治長輩因跌倒骨折，一檢測就會發現有骨質疏鬆症；另外一類就是停經後的婦女，會因女性荷爾蒙的減少，骨質也會逐漸流失。

他說，一般醫院會先檢測骨質密度，如果低於-2.5就是有骨質疏鬆症，負數值越大，表示骨質疏鬆症越嚴重；密度在-1至-2.5之間，需注意鈣質的補充，或是可透過運動，快走，小跑步等低衝擊性運動。

最後，盧政昌則建議，可以多補充高鈣食物，像是牛奶、乳酪等乳製品、小魚乾、豆類製品、深綠色蔬菜、黑芝麻等，不足之處就可以透過補充鈣片等營養品。另外，可多曬太陽，補充維他命D，以及運動，如散步、太極、游泳等。他提醒，若是常有疲勞、全身痠痛，甚至輕微跌倒就骨折，都是警訊，要盡快就醫檢查。