台積電近2個交易日遭到外資及投信聯手賣超共9,512張，造成股價連日跌弱，不但日前已相繼跌破5日、10日及20日（月線），今天更進一步跳空跌破季線（約516.68元），市場賣壓不輕。

近來台股流行「買小不買大」，權值股慘遭法人調節，股價也一路向下滑落，但中小型股有法人買盤力挺，股價一路逆勢創高，尤其非電族群成為買盤避險港。