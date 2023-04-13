台積電近2個交易日遭到外資及投信聯手賣超共9,512張，造成股價連日跌弱，不但日前已相繼跌破5日、10日及20日（月線），今天更進一步跳空跌破季線（約516.68元），市場賣壓不輕。
近來台股流行「買小不買大」，權值股慘遭法人調節，股價也一路向下滑落，但中小型股有法人買盤力挺，股價一路逆勢創高，尤其非電族群成為買盤避險港。
美國費城半導體指數昨（12）日跌1.83％，台積電美股ADR更重摔2.66％，台股今日開盤後，台積電（2330）就一路往下溜滑梯，最低來到512元跌8元，拖累指數跌逾65點，大盤跌逾百點，最低曾跌至15,833點，摜破5日線及10日線。
台積電近2個交易日遭到外資及投信聯手賣超共9,512張，造成股價連日跌弱，不但日前已相繼跌破5日、10日及20日（月線），今天更進一步跳空跌破季線（約516.68元），市場賣壓不輕。
近來台股流行「買小不買大」，權值股慘遭法人調節，股價也一路向下滑落，但中小型股有法人買盤力挺，股價一路逆勢創高，尤其非電族群成為買盤避險港。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。