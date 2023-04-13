詐騙手法推陳出新，連AI聊天機器人ChatGPT也被不肖人士當作詐騙工具。民眾黨立法院黨團今（13）日召開記者會指出，2022年詐騙案數量與財損均創新高，蔡政府「打詐國家隊」淪為口號。行政院近日再度喊出「打詐綱領1.5」，內容卻換湯不換藥，痛批報喜不報憂的政府才是最大的詐騙集團。

立委賴香伶直言，去年7月蔡政府大動作跨部門啟動打詐國家隊，然近5年詐騙案與財損屢創新高，近期更被揭露打詐國家隊成立至今，裁罰數始終為0。

賴香伶表示，「打詐綱領1.5」名義上是「升級」，但實際上仍延用去年7月發布的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結構，包括識詐、堵詐、阻詐、懲詐等方針，乍聽之下似乎合理，細看卻漏洞百出。

她說，隨著科技日新月異，政府下架貼文、封鎖廣告「堵詐」永遠慢一步，阻止金流「阻詐」也只是截斷詐騙過程的其中一環，無法根絕問題。主責防堵源頭的NCC與數發部等單位卻雙手一攤、只會旁觀。政府花1年7個月擬定打詐綱領，大方向都對，但細節粗糙，難怪國人一直受害。

民眾黨立委陳琬惠（右起）、賴香伶、台北市議員陳宥丞13日舉行「打詐綱領白升級，換湯不換藥！」記者會。（姚志平攝）

賴香伶指出，政府應先釐清首要問題，從源頭打擊詐騙集團，而非只會喊口號、用模糊焦點的方式欺瞞民眾。眼見各種失敗的「國家隊」殷鑑不遠，民進黨政府切莫再口號治國，落實政策方針才是重點。

立委陳琬惠表示，去年下半年詐欺案竟比上半年暴增3000多件，特別是投資型詐騙，例如使用公眾人物照片進行「假投資真詐財」，成長極為快速；政府研擬投資型廣告要實名制，但實際上如何控管也是個問題。

陳琬惠說，法務部10日在內政委員會充分展現「光說不練」的本領，對於極為普遍的遊戲點數、第三方支付及投資型詐欺等，表示要再召開「研商會議」，整天研議、研議再研議嗎？打詐國家隊成立多久了，這不是擺明之前一直在潛水擺爛？至於調取加密貨幣的金流，可透過區塊鏈的交易紀錄來追蹤，但法務部目前僅培育5名相關技能的檢察事務官，嚴重低估追查的難度。

陳琬惠指出，林右昌部長的「打詐綱領1.5」如果還是換湯不換藥，對防堵詐騙毫無幫助。

台北市議員陳宥丞表示，比詐騙集團更可怕的就是「口號打詐」，蔡政府從打詐國家隊到打詐綱領，只有對百姓政令宣導、口號治國但毫無新意，面對層出不窮的詐騙手法根本沒有心思面對。

陳宥丞指出，中央、地方應建立快速有效的聯繫系統，讓民眾、警察到金融支付端建立詐騙防火牆，減少資訊聯繫的時間成本，更能有效防止財產甚至人身安全詐騙。呼籲警政署、金管會將類似詐騙通報系統與止付程序更簡化且精進

民眾黨團表示，政策可以吹噓，但數字不會騙人，當詐騙變成台灣日常，政府不能一直碌碌無為，舊口號加上數據不能解決問題。呼籲民進黨政府別再玩弄政治話術騙票，而是要及早讓國人免於詐騙之苦。