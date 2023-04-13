就讀苗栗縣銅鑼鄉九湖國小的新住民2代劉力仁與劉晟君兩兄妹，以「角落音樂家」為主題，獲選移民署「第9屆新住民及其子女築夢計畫」，讓兄妹得以學習彈鋼琴，校方也希望透過他們將帶動偏鄉學童對音樂的認識，移民署則盼兄妹可以和來自越南的媽媽一起參與，將音樂融入家庭生活中。

劉力仁、劉晟君兩兄妹喜歡音樂，但鮮少有機會學習音樂，更不用說接觸到鋼琴，這次的築夢計畫讓小兄妹可以圓夢，學到夢寐以求的鋼琴。

劉晟君彈奏鋼琴給移民署長官跟媽媽、奶奶欣賞。（移民署苗栗縣服務站提供／李京昇苗栗傳真）

他們說，從沒想過自己有機會學到鋼琴，很開心從完全不會到現在，可以教媽媽和喜歡音樂的奶奶彈奏簡單的鋼琴曲，學琴過程中，也學到勇於挑戰自我跟堅持夢想是對的，期待能將所學的分享給老師跟同學們，並希望未來能參加比賽。

九湖國小校長陳秀卿表示，學校孩子學才藝的機會甚少，有幸在去年暑假一位社區善心人士，捐贈一台二手鋼琴，學校才有機會聘請鋼琴老師教授團體鋼琴課，其中晟君是表現最好也是最努力的孩子，得到鋼琴老師讚賞其音樂才華，但礙於經費原本只能上到今年底。

陳秀卿說，因為移民署的築夢計畫，提供一個機會讓孩子可以再繼續練琴，一圓他們上台演奏鋼琴的夢想，並且培養對音樂的終身興趣，相信力仁、晟君彈奏的動人旋律能帶動學校孩童對音樂的熱忱。

苗栗縣服務站站主任張金順表示，移民署「新住民及其子女築夢計畫」迄今已邁入第9年，將持續協助新住民及其子女在台深耕完成夢想，並將其對社會參與的熱情及對家庭用心的付出及貢獻與大眾分享。