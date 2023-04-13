中央流行疫情指揮中心今天公布國內新冠肺炎疫情持本，清明連假後過一周，平均日增86例中重症併發症，和再前一周微增84例，指揮中心認為疫情持平，因此4月17日公共運輸可不必配戴口罩可準時上路，僅醫院照護機構和救護車規定要戴。

指揮中心今天公布，3月31日到4月7日每天平均中重症病例為84例，清明連假後7天，則為86例，雖微幅增加2例， 平均死亡數，由15例微幅上升至17例。

指揮中心指出，死亡個案中，99%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點，與連假前疫情狀況持平。

指揮中心發言人羅一鈞表示，清明連假效應只有帶來微幅的上升，整體看來疫情仍是持平，因此宣布下周一，口罩鬆綁如期上路。

指揮中心表示，4月17日起，搭乘公車、雙鐵等公共運輸改為建議配戴口罩，僅剩下醫療照護機構以及救護車需要配戴。

至於特殊情況包括有症狀、年長者、有免疫低下疾病、人潮聚集，以及搭乘公共運輸等改為「建議配戴」；其他場所均由民眾自主決定。

指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續處於低點，惟連假後疫情易出現波動，尚須觀察。重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。