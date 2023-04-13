蔡英文總統日前PO出國安會議照片，僅看見總統府幕僚和國安局長、國安會秘書長參加。立法院國民黨團今召開記者會，質疑總統府為何不依法邀請副總統賴清德、國防部長邱國正參加國安會議？是賴清德忙於選務、黨務，無暇顧及國安？還是總統自始至終都不曾邀請賴清德？他們表示，賴清德已是民進黨2024總統大選候選人，真能即刻上手嗎？

國民黨團總召曾銘宗表示，國安會議出席的全都是蔡英文總統身旁的親信，這樣的國安會議的決策，把國家安全置於何地？雖總統府稱，國安會議有國防部視訊參與，但曾銘宗指出，視訊與親自參與會議的決策品質完全不一樣，尤其中共正在台海周邊進行軍演，國安會議居然沒有邀請國防部，就算是國防部長坐鎮衡山指揮所，也可以請副部長參加，如果國安局長可以親自參加，為何國防部卻要用視訊參與？也不邀請國防部長參加？

曾銘宗懷疑，這是總統府「親疏遠近」只邀請自己人，是不是不信任國防部？且又不依據《國家安全會議組織法》規定，邀請副總統及國防部長出席會議。他質問，總統府到底有沒有邀請副總統賴清德出席？是有邀請，但賴副總統忙於選務、黨務，無暇顧及國安問題？還是總統府根本沒有邀請？總統府是否得對外講清楚，為何不依法邀賴請副總統參加國安會議？總統府發言人請站出來向國人說清楚。

國民黨團書記長謝衣鳯指出，無論在總統府的國安高層會議，還是國安會議，都看不到賴清德副總統的位子。她細數賴清德過去在擔任行政院長時8次道歉，而在台南市長7年任內，道歉12次，可說是「幹話連連」，網友整理出10大民進黨經典幹話，其中賴清德副總統就佔了3名。包括面對照服員低薪問題說，「低薪當作功德」、面對年輕人低薪問題說，「月薪沒有48K可以去跟老闆說薪水太低」，以及面對新北深澳電廠環評問題說「深澳電廠用的是乾淨的煤」等等。

謝衣鳯直指，賴清德副總統一路走來話術再漂亮，沒有辦法用真正的政策，來改善民眾生活上的問題，包括低薪、能源、環保等，全部都是空話。

藍委賴士葆也說，賴清德昨日參選2024總統大選的起手式，提出「和平保台」主張，但無論他如何狡辯，外界不會忘記他在2017年擔任行政院長時，面對立委質詢時宣稱，「這輩子任何職務都不會改變他的志向和立場。」而他的志向和立場就是台獨，賴清德就是道地的台獨務實工作者。

賴士葆說，賴清德昨日又稱，明年大選不是「戰爭與和平」的選擇，可是國人不會忘記，當賴清德副總統主張台獨，不就是要將台灣帶入戰場嗎？在蔡英文總統執政下，青年正走向戰場，是現在進行式，賴清德副總統為了選舉，拼命掩蓋台獨色彩，假設「不幸」當選總統，勢必朝台獨方向走去。到時，不是只有青年上戰場，而是全民上戰場、台灣變戰場。

賴士葆認為，賴清德所說「民主與專制的抉擇」，根本是在打臉蔡英文總統。在蔡英文執政這幾年，民主制度徹底顛覆成為「民選帝制」，除了行政權全拿外，民進黨立法委員只剩下投票部隊、舉手部隊的功能。監察院全部綠化，功能不彰，幾乎被閹割。還包括大法官也全面綠化，NCC不再是獨立機關，以粗暴手段關掉中天新聞台、扼殺新聞自由，成為綠營劊子手。

賴士葆嘆，從這些案例可以看得出來，蔡英文總統是「打著民主反民主」，成為「民選專制」、「民選帝制」、「民選獨裁」。賴士葆呼籲國人，請睜大眼睛看清楚賴清德副總統台獨本質，勢必將台灣帶向戰爭；他痛批，民進黨獨裁本質，將會遭國人所唾棄。