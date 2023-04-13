雪霸國家公園管理處興建的油婆蘭山屋業已完成，已開放山友登記使用。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處興建的油婆蘭山屋業已完成，開放山友登記使用。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處興建的油婆蘭山屋業已完成，營位也恢復開放山友登記使用。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處興建的油婆蘭及瓢簞等2座山屋業已完成，開放山友登記使用。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處為了服務山友，選在雪劍、志佳陽2條登山路線上，興建油婆蘭、瓢簞等2座避難山屋，以利山友在強風豪雨時避難使用，由於山屋位在偏遠山區，雪管處特別商請空勤總隊直昇機協助吊掛建材上山，才得完成山屋建置，目前油婆蘭及瓢簞山屋已經完成改善工程，雪管處已從4月12日起開放2座山屋供山友申請使用，歡迎山友多加利用。

雪管處配合山林開放及便民服務政策，優先選在雪劍、志佳陽2條登山路線上，興建油婆蘭、瓢簞避難山屋，以利山友在強風豪雨時避難使用，整個興建工程，協請空勤總隊直昇機協助吊掛山屋建材上山，再由工人親赴山區組建完成，並在日前完成全部改善工程，並通過驗收，雪管處決定從12日起開放山友日請，並從17日起正式提供山友使用。

雪管處表示，油婆蘭及瓢簞等2座避難山屋，各可容納申請人數各為15人，並配合調降油婆蘭、瓢簞營地受理申請人數為25、13人，為避免影響民眾申請的權益，營地承載量預計調降日期為112年6月12日。

雪管處強調，山屋是為提升山友登山品質與提供緊急避難處所，興建過程及後續維護管理實屬不易，雪管處籲請山友，請遵守垃圾及廚餘自行帶下山的原則，入住期間應保持山屋、廁所及周邊環境整潔，共同維護國家公園珍貴生態景觀與登山服務設施。

雪管處並提醒山友，原已申請營位的隊伍，如需住宿山屋，請取消後重新申請，另山屋規劃有緊急使用空間，請民眾切勿占用，以提供急難或救援隊伍使用。山屋床位採線上申請，請山友於台灣國家公園入園入山線上申請服務網點選油婆蘭山屋或瓢簞山屋，系統會依照申請時間，編號，經審核核准後自動分配床位。