根據vivo統計指出，旗艦機V27 5G一上市即創下亮眼成績，開賣短短10天銷售量較前一代成長近5倍。vivo V27除了強勁人像攝影效能受消費者肯定，獨創外型也是一大亮點，據V27 5G購機狀況顯示，三款機種顏色以主打新色「顏如玉」及「粉黛金」備受消費者青睞，8GB RAM+256GB ROM規格裡「顏如玉」銷售占比逾八成；12GB RAM+256GB ROM規格裡「粉黛金」則占銷售七成。

vivo台灣副總經理陳怡婷表示，vivo V27 5G上市以來銷售成績斐然，預估銷售前期將佔V系列銷量7成，更佔品牌整體銷量達4成。而2023起，vivo的X90系列及V27 5G兩大新機雙雙表現超乎預期，為vivo第一季締造亮眼的銷售數字，相信在強勁新品與優惠的帶動下，勢必能再創業績高峰。

vivo針對本次旗艦機行銷加碼更勝以往，期望在解封後可以在非蘋旗艦市場製造話題、搶占市場能見度。vivo對今年台灣市場謹慎樂觀，第二季預計銷售會出現回溫、優於第一季，盼透過V27 5G推出，可以將是V系列市占拉升到3~4成以上，X則持續固守旗艦市場。

vivo也宣布搶搭台灣宗教盛事，看好全民瘋媽祖熱潮，首度攜手大甲鎮瀾宮推出國民女神「媽祖」限量聯名禮盒周邊，自4月17日起至指定通路購買V27，即贈過香爐祈福加持過的vivo X大甲媽祖V27專屬聯名禮盒，成功跨界合作，一舉融合科技與傳統。