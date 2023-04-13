晶睿2021年啟動品牌銳變，從早期專注在網路攝影機及錄影機硬體廠商，轉變為注重解決方案廠，將硬體+軟體+AI呈現出智慧安控解決方案，近來ChatGPT爆紅，加速AI時代來臨，晶睿亦積極在產品導入AI功能，希望藉由軟硬結合提供更智慧的安防服務。

謝邦彥表示，全球AI產業軟硬體服務支出2026年將超過9兆元商機，2022年至2026年年複合成長率達26.5%，帶動全球AI安防市場規模至2026年將成長至逾4000億元，2021年至2026年複合成長率將達18.64%，過去3年，AI相關案場在全球已累積100多個，以美國市場為最多，台灣亦有七海文化園區，甚至是泰國曼谷捷運紅線、日本百年釀酒廠、日本三重縣伊勢市等。

受惠於美國NDAA法案轉單效益及品牌銳變成果顯現，晶睿2022年合併營收為99.48億元，年成長82.48%，營業毛利為25.87億元，年成長60.56%，合併毛利率為26.01%，年減3.55個百分點，營業淨利為7.81億元，年增7.61倍，營業淨利率為7.86%，年增6.19個百分點，稅後盈餘為7.02億元，年增2.73倍，每股盈餘為8.11元。

晶睿1到3月合併營業收入為24.26億元，較去年同期成長30%，為歷年同期新高，法人預期，晶睿今年營運有望雙位數成長。

隨著供應鏈移轉，晶睿評估在泰國或越南設廠，以因應客戶分散風險需求。