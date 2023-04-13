另類碰瓷？今天中午有民眾開車要駛離彰化市民族路一間美容藥妝店的停車場，當停車場出口的柵欄桿升起時，驚見柵欄桿竟突然斷裂，他嚇得立即停車，幸好斷桿卡在柵欄機，並未擊中車輛。店家獲悉狀況，派員引導車輛從其他出口駛離停車場，並通報廠商到場維修。

直擊停車場柵欄桿斷裂的民眾指出，當時他從該家美容藥妝店購物後，車輛要駛離停車場，並在出口處等待柵欄桿升起，結果柵欄桿升到空中後竟硬生生斷裂，在未斷成兩截下，「腰折」的柵欄桿就這樣卡在柵欄機，連帶的也使得停車場內的車輛無法駛離。

該位民眾說，看到柵欄桿斷裂時，他嚇了一大跳，擔心車輛會被斷桿打到，幸好他的車子沒有距離柵欄機很近，柵欄桿也沒斷成兩截，因此車輛未受到損傷。

彰化市民族路一家藥妝店停車場的柵欄桿斷裂，幸未波及人車。（民眾提供）

事發後，其他等待駛離停車場的民眾紛紛拿出手機，拍攝這根「腰折」的柵欄桿，大家議論紛紛，也都很慶幸這起意外僅柵欄桿受傷，並未波及到人、車。

該美容藥妝店的業者在事發後引導停車場車輛從其他出口駛出，並通知停車場柵欄機業者到場維修。