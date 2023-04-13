中國國家主席習近平開啟第三個任期，值得關注的是，李強取代了李克強出任中國國務院總理，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，李強沒有財經背景，很多人都擔心他不懂經濟，不過他上任後的3大起手勢，出手都很精準，光看蘋果執行長庫克、阿里巴巴創辦人馬雲和特斯拉執行長馬斯克的動向就能知悉。

謝金河表示，李強在上任記者會上就強調施政的重點，包括GDP（國內生產毛額）5%的挑戰，高科技的創新能力，對民營經濟的開發力度只會越來越大，他也強調中國的人口紅利正在形成。

「開完記者會後，李強立即在北京召開中國企業家高峰論壇，全球重量級企業家上百人參與，其中最搶眼的招牌是蘋果庫克受到最高規格的接待，庫克表示蘋果在中國已經30年，要與中國共同成長。」謝金河認為，在供應鏈移出中國的衝擊下，庫克到中國，並強調與中國共同成，這個布局可說是用心良苦。

謝金河指出，另一個關鍵是馬雲，本來雲遊四海的馬雲，這次專程回到杭州，到訪他創辦的雲谷學校，馬雲在中國現身，破除過去很多傳言，這也代表風向的轉變。

再下一個是特斯拉馬斯克，謝金河提到，這次馬斯克加大在中國的投資力道，尤其是和寧德時代的共同投資計劃，「馬斯克在中國的一舉手，一投足都有帶動風向的效果。」

謝金河強調，李強上述這三個大動作出手都很精準，中國近期在外交，經貿方面也都有大動作，全球政經大咖也相繼訪中，接下來要看的是，中國經濟在這一番大力操作下，彈力有多強？而這也攸關全球經濟走勢。