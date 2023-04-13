因應新冠肺炎疫情，國內自去年6月起實施住宿式機構定期篩檢，但隨著疫情趨緩，過去1周（4月3日～9日）的陽性率創下史上新低，僅百分之0.3。中央流行疫情指揮中心今日宣布，將在17日起鬆綁機構規範，訪客若無症狀就不需要篩檢，住民進入、返回機構也免篩，而定期的篩檢措施則會實施至月底，下周將檢討是否延續。

指揮中心發言人羅一鈞表示，現行對機構訪客的探視、陪伴、陪住者的規範為，若未打滿3劑，都需進行快篩，但17日起將取消，無症狀都可免篩檢。另在住民方面，進入機構、回來機構目前需要篩檢，或實施隔離7天左右等強度不一的規定，屆時也會同步取消，如機構評估有接觸史，仍可進行篩檢。

4月17日起調整住宿式長照機構防疫規範。（圖／指揮中心提供）

4月17日起調整住宿式長照機構防疫規範。（圖／指揮中心提供）

至於機構定期篩檢的要求，羅一鈞表示，過去一周的陽性率只有百分之0.3，這反映了機構、社區染疫情形低。目前仍會持續機構篩檢到4月底，下周會進行檢討，看看是否取消。