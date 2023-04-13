前長庚技術學院校長陳建雄是土庫鎮子弟，86歲的他因脊椎側彎舉步維艱而思鄉情切，3名土庫國小同窗學霸決定陪他圓夢，1人接他南下，2人在土庫國小等，一起重溫兒時回憶，校長關勝周親自為老學長們簡報，陳建雄開心又感動，覺得「莫名地變老了」。

陳建雄1947年就讀土庫國小，雖然家境清寒仍奮力向學，以縣長獎畢業，勉強升學到高三下迫於經濟壓力休學，只能以同等學歷參加聯考，仍高分錄取政治大學中文系，靠半工半讀領8個學期的第一名獎學金完成學業。

國小同班同學張耀東說，畢業於台灣師範大學國文研究所的陳建雄，先後受聘於明志工專擔任教授、長庚技術學院教校長，在學界夙負盛名，後因脊椎受傷申請退休，徒子徒孫仍登門求教，安排他演講、座談。

最近陳建雄脊椎側彎病情加劇，思鄉情切而經常失眠，3名學霸同學包括縣長獎畢業的黄浩志、議長獎的張耀東、鎮長獎的邱敏男，為消解他的鄉愁，決定幫他圓返鄉夢兼治其失眠，籌畫一趟返鄉追憶訪舊之旅，陳建雄變成興奮睡不著。

關勝周校長（右一）致贈4位老學長伴手禮，留下珍貴合影，戴花環的4名校友右起邱敏男、陳建雄、黄浩志、張耀東。（周麗蘭攝）

土庫國小校方隆重安排小朋友幫老學長戴花環，高喊「老學長好」，校長關勝周親自簡報，陳建雄仔細聆聽簡報，不時發問。

陳建雄回憶說，國小印象最深刻的是校長看到小朋友調皮，就會拎其耳朵上台，摸頭告訴他「沒把你教好是校長沒做好」，接著輕壓小朋友的頭，自已也鞠躬順時針、逆時針一次道歉「是我沒做好」，他牢記於心。

土庫國小校長關勝周（左）親自簡報母校現況，陳建雄（著藍外套者）專注聆聽。（周麗蘭攝）

陳建雄聽簡報時兩度詢問「操場還是一樣的嗎？」，校長表示都已經更新，全校只剩一棵老鳳凰木是舊的，4人未去巡禮，但仍很開心。

陳建雄說，此行很開心、感動，畢業70年第一次回母校，彷彿自己還是小學生，怎麼不知不覺變老了。