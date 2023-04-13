內政部役政署今(13)日上午與正瀚生技股份有限公司再次攜手在正瀚生技的咖啡園區舉辦第二屆「一人一袋．正瀚相伴•役起來捐血」的公益活動，這次熱情邀請南投縣政府及中興地區公務機關首長、同仁、替代役役男及社區民眾，一同熱心挽袖捐血，希望透過大家的響應參與，可以幫助到更多需要幫助的人，將這份愛心溫暖傳遞出去。活動中內政部役政署沈哲芳署長及正瀚生技股份有限公司吳正邦董事長、南投醫院洪弘昌院長、國發會吳文貴主任、臺灣文獻館張鴻銘館長等貴賓也一起到場共襄盛舉。

內政部役政署與正瀚生技股份有限公司再次攜手在正瀚生技的咖啡園區舉辦第二屆「一人一袋．正瀚相伴•役起來捐血」的公益活動。(戴志揚翻攝)

役政署沈哲芳署長表示，很高興能再次與正瀚生技股份有限公司共同舉辦第二屆「一人一袋．正瀚相伴•役起來捐血」公益活動，謝謝大家的熱情參與，希望每一年都可以延續的舉辦下去。內政部役政署自97年迄今，已持續16年推動替代役役男暑期捐血做公益活動，近五年總共捐出逾441萬CC數的熱血，並規劃多元的公益活動，帶領全國替代役役男參與學童課後照顧、長者陪伴關懷、遞送愛心年菜及淨山、淨灘、環境綠美化與社區營造等活動，展現替代役制度的社會價值。

內政部役政署與正瀚生技股份有限公司再次攜手在正瀚生技的咖啡園區舉辦第二屆「一人一袋．正瀚相伴•役起來捐血」的公益活動。(戴志揚翻攝)

此次亦特別安排役政署公益大使團音樂專長的役男演出，藉由大、小提琴等樂器演奏，讓在場的民眾挽袖捐輸熱血，可以放鬆心情聆聽音樂饗宴，同時也鼓勵大家共襄盛舉參與捐血公益活動，持續熱心捐血助人。