民進黨昨正式提名副總統賴清德參選2024大選，獲提名後首日行程來到桃園市，參訪衛福部桃園醫院新屋分院、新屋蘭園蜂業與楊梅世聯倉運，賴也分別針對醫療、農業與經濟發表談話，並強調台灣各縣市要區域均衡發展、農業缺工問題須逐步解決、政府有責協助企業界改善投資環境等。

副總統賴清德13日前往衛福部桃園醫院新屋分院參訪。（蔡明亘攝）

賴清德參訪新屋分院時表示，新屋分院雖是地區型醫院，但各項先進醫療設備樣樣齊全，非常不容易，新屋分院不僅是北區應變醫院，也是桃園機場後送醫院，一間地區醫院承擔這麼大責任，站在醫療服務立場來看，已超越本身應有服務範圍，全台首例確診病患、鑽石公主號、部桃院內感染等，都是新屋分院協助處理，像超人一樣，他也大讚院內同仁在疫情期間堅守崗位，是保護民眾健康的英雄。

副總統賴清德13日前往衛福部桃園醫院新屋分院參訪，與院內同仁合影。（蔡明亘攝）

賴清德說，全台22個縣市應區域均衡發展，台北市往前走100步，不如22縣市手牽手往前走1步，他主張中央政府應與地方深化合作，建立區域聯合治理平台，務實解決地方問題，有些問題不是地方有辦法單獨處理，有些問題也非中央能獨自面對，必然要攜手合作推出政策解決。

賴提到，尤其偏鄉有許多問題，包括醫療、教育、長輩照顧、青年返鄉等，未來盼藉新屋分院經驗與精神來推廣，讓每個地方都好好發展，處處可安居、人人可樂業是共同目標，也希望和醫療單位合作，所短國人不健康年數，讓人民活多久就健康多久。

副總統賴清德13日前往新屋蘭園蜂業參訪。（蔡明亘攝）

接著賴清德前往新屋蘭園蜂業談及，若沒照顧好農民，社會也會產生新問題，故農業對任何一個國家，特別是對台灣來說非常重要，但因氣候變遷對農業生存發展定會帶來嚴重影響，除各地天然災害頻傳，造成很大傷亡外，食物也減產中，這種狀況下，台灣的農業如何永續發展非常重要。

副總統賴清德13日前往新屋蘭園蜂業參訪。（蔡明亘攝）

至於農業缺工問題，賴清德指出，他去每場農民座談都有人提出缺工狀況，現在農委會與勞動部也積極、計畫性、逐業別進行開放，否則一定會出現社會性問題，所以沒辦法急，須逐步地，想好再來做，一步步做好，避免倉促又衍生新問題，對農業有負面影響也不好。

副總統賴清德13日前往楊梅世聯倉運參訪。（蔡明亘攝）

賴清德在楊梅世聯倉運致詞提到，台灣和國際社會面臨氣候變遷、地緣政治變化、役後經濟復甦等挑戰，台灣經濟發展勢必具備韌性，才能游刃有餘讓產業經濟持續發展。他認為，政府有責和企業界合作，改善投資環境，也應積極與國際社會合作加入區域經濟，現今全球產業鏈重組，台灣不能被排除在外。台灣也應持續壯大科技產業，協助中小企業數位轉型，提升競爭力，中小企業才有辦法持續穩定成長，勞工生活才會有保障，社會才會安定。