台灣狗仔葛斯齊因為狂爆大S前夫汪小菲的出軌，受到兩岸網友關注，被封為「最強狗仔」。近日，人氣火紅的他登上直播節目，爆料一位已婚的金鐘男星外遇，並當場給主持人楊皓如以及狄志為看外流床照，豈料楊皓如看完照片後，卻沉默了一會兒，沉重表示：「我心情有一點不好，這是我認識的，他老婆我也認識！」

葛斯齊於昨(12)日上UP直播節目《藝外爆紅》，在節目尾聲爆料一位金鐘男主持人婚內出軌，且他的老婆同為主持人，而他的外遇對象則是圈外人，接著，他更詳細透露4條線索：「男方髮型好認」、「去年才得金鐘獎」、「演藝圈二線以下主持人」、「，節目不是廣泛的類型」。

葛斯齊為了證明自己消息的真實性，在現場更直接給主持人看外流床照，「是裸的，這個角度是男生拍的。」而為了怕觀眾亂猜測，葛斯齊直接告知，不是廖科溢以及曾國城，表示：「為什麼我一直沒爆，因為他是二線以下，舉例來說曾國城在狗仔隊來說算是B＋，那個級數是要看他的話題量。」

最強狗仔葛斯齊近日上節目又爆料。(影片來源/藝外爆紅 YT)

此外，兩位主持人的反應相當微妙，狄志為看不出是誰，困惑表示：「是B咖嗎？不認識。」而楊皓如先看到照片只覺得面熟，後來才認出來，她沉默一會兒便表示：「老婆我也認識，心情有點難過。」