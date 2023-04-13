國泰證券證期處協理簡伯儀指出指出，受惠能源成本走跌，美國3月消費者物價指數（CPI）月增率放緩至0.1％低於預期，年增率5％創下2021年5月以來最低，連9個月下滑，顯示通膨持續放緩，市場確信美聯準會升息循環已接近尾聲，5月例會可能最後一次升息1碼。行政院主計日前公布的3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35％，也呈現較2月回落0.08個百分點，但仍連續20個月超過2％通膨警戒線，預估4月CPI年增率跟3月相當約在2.3％～2.4％之間，今年第2、3、4季物價壓力會比第1季舒緩一些，顯示全球通膨呈現緩步下滑。

上市櫃公司3月營收較2月回溫達3.22兆元，月增13.79％、但年減16.05％，第1季營收為9.25兆元、年減11.92％，仍創史上同期第三高紀錄。展望第2季營收，觀察日前財政部預估4月出口將受到清明長假工作天數變少之故，出口值介於332億至340億美元，年減幅18～20％，較3月也將再次下降，預期4月營收回升的可能性不高，在基本面不佳下，目前技術面也顯示不好的訊號，指數不但跌破5日線支撐，收盤10日線也宣告失守，加上整體指數呈現下殺取量，短多漲勢受阻，預期台股短線有修正整理機會。