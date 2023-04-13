demar derozan’s daughter screamed every time the raptors were at the free throw line



the raptors missed 18 free throws



the bulls won by 4



everybody say hello to your 2023 play-in MVP

pic.twitter.com/jZ9hPdOP0g — Molly Morrison (@mollyhannahm) April 13, 2023

主場迎戰公牛的首輪附加賽，暴龍浪費高達19分領先優勢，遭到公牛逆轉擊敗，僅有5成的罰球命中率成為落敗關鍵，其中公牛明星後衛迪羅薩（DeMar DeRozan）女兒狄雅兒（Diar DeRozan）多次以尖叫聲干暴龍球員的罰球，成為這場比賽隱形MVP。

暴龍前鋒席亞卡（Pascal Siakam）攻下32分，美中不足的是站上罰球線11次出手只投進5顆，更致命的是，席亞卡在比賽讀秒階段獲得3次罰球機會，只要全進他就能幫助暴龍扳平比分，只不過席亞卡3記罰球只中1，而暴龍整場罰球像是中邪般，36次罰球只命中18顆，即便有著多達雙位數的領先仍不夠花，遭到公牛無情逆轉，暴龍遺憾結束今年賽季。

在籃球比賽中，干擾對方罰球是球迷的娛樂之一，不過暴龍坐鎮主場，卻還是有刺耳聲在球場內迴盪，原來是狄雅兒為了妨礙暴龍球員而製造的聲音，當全場球迷降低音量、盼望暴龍球員將球罰進時，狄雅兒的尖叫聲也顯得特別響亮。

當然對於NBA球員來說，這點程度的干擾並不算什麼，不過暴龍本場比賽的罰球實在太差勁，有球迷就調侃，狄雅兒已經獲得競逐年度最佳防守球員的資格，「她拿下18火鍋、36次尖叫的可怕數據，帶領公牛贏球。」公牛下一場比賽將會作客熱火，爭取最後晉級機會，迪羅薩賽後表示，狄雅兒因得回學校上課，並不會前往邁阿密看比賽。熱火確定逃過一劫。